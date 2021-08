,,Ktoś za to wziął pieniążki…’’. Lokalni mieszkańcy o imigrantach w Usnarzu Górnym

Kiedy politycy totalnej opozycji urządzają happeningi przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarzu Górnego, poseł Tomasz Jaskóła oddał głos lokalnym mieszkańcom, który wiele wnosi do dyskusji na temat imigrantów wypychanych z Białorusi do Polski.

- „Prostolinijny facet z Podlasia okazuje się w swojej mądrości i doświadczeniu człowiekiem górującym zdrowym rozsądkiem, obserwacją, wyciąganiem wniosków od części naukowców, posłów i poślinek, jakichś 80 % czytelników Onetu, którzy uwierzyli w historię kota itd. Brawo!”

- napisał na Twitterze poseł Tomasz Jaskóła, publikując nagranie z wypowiedzią mieszkańca Podlasia na temat koczujących na polsko-białoruskiej granicy imigrantów.

Prostolinijny facet z Podlasia okazuje się w swojej mądrości i doświadczeniu człowiekiem górującym zdrowym rozsądkiem, obserwacją, wyciąganiem wniosków od części "naukowców", "posłów i poślinek", jakichś 80 % czytelników Onetu, którzy uwierzyli w historię kota itd. Brawo! pic.twitter.com/zuh3FRaqua — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) August 21, 2021

Mężczyzna opowiada m.in. o „fantach”, jakie mieszkańcy znajdują w okolicznych lasach.

- „Ubrania się trafiają: kurtki, buty, spodnie, swetry. W stanie, że tak powiem, niczego sobie. Nike, Adidas... Ogólnie takie moje stwierdzenie jest, że oni są dobrze ubrani. Sami jesteśmy zaskoczeni. Stać ich po prostu”

- opowiada.

- „Buty, jakby dzisiaj ze sklepu, oryginalne wszystko. Nie widać u nich za bardzo te biedy, to chyba jest zorganizowane moim zdaniem, ktoś za to wziął pieniążki. Jak człowiek widzi w telewizji, w Rwandzie czy Somalii, to naprawdę bieda. A oni widać, że odżywieni, smartfony mają”

- ocenia.

Dodaje, że przypomina mu to zdarzenia sprzed sześciu lat, kiedy Europa zmagała się kryzysem migracyjnym.

kak/Twitter, niezależna.pl