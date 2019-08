Które przykazanie jest największe?

Jarek 23.8.19 9:09

Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”

No właśnie - jak się ma ten cytat do komentarzy wielu, ale to wielu "katolików" na tym portalu?

Dlaczego moderatorzy tegoż "katolickiego" portalu pozwalają na to?.

Odnoszę wrażenie, że ten portal został stworzony przez rosyjski wywiad, aby dzielić społeczeństwo polskie.

I jak widać udaje się to znakomicie.

Ot, takie przemyślenia.