Kto za Tuska? Polacy nie mają pojęcia, kto jest liderem opozycji

bezlitosny internauta 6.10.19 9:34

W okolicach Placu Wolności policjanci zauważyli mężczyznę, który - trzymając w rękach noże - biegł w kierunku miejsca zgromadzenia uczestników marszu, krzycząc m. in. "Allahu Akbar" - relacjonuje dolnośląska policja. 41-latek został błyskawicznie obezwładniony przez policjantów i przewieziony na jeden z wrocławskich komisariatów. Zabezpieczono przy nim dwa noże. To obywatel Polski, który był już wcześniej notowany za przestępstwa i wykroczenia. "Wyszkolenie funkcjonariuszy doprowadziły do szybkiego i skutecznego zatrzymania napastnika oraz zapobieżenia tragicznego w skutkach zdarzenia" - podkreślają policjanci.