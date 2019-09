Kto uparł się, by ośmieszyć PO? Mocny komentarz Magdaleny Ogórek

Tom Bombadil. 6.9.19 15:08

Siódemka jest lepsza od szóstki, bo siódemka to jest jeszcze jedna rzecz dodana do szóstki (jak mówi słusznie Schettyna). Czyli w siódemce jest o jedno coś więcej. Czyli automatycznie siódemka jest lepsza od szóstki, to oczywiste. Jasne jest też, że od siódemki byłaby lepsza ósemka, albo nawet dziewiątka (obojętnie: Schettyny, czy Kidawy). Wie to każde polskie dziecko, które nie chodziło do gimnazjum i potrafi liczyć. A zatem - Platformo, naprzód! Ósemki i dziewiątki do boju. A nie wątpię, że i większe liczby mogą się znaleźć. Ahoj!