Kto finansuje rządowych ekspertów? Pawlicki: Natychmiast znieść obostrzenia!

Jednym z gości Michała Karnowskiego w „Salonie Dziennikarskim” był Maciej Pawlicki. Publicysta przekonywał, że rządzący powinni jak najszybciej zdecydować się na zniesienie obostrzeń. Wskazał też, że niechęć wobec restrykcji rodzi się z tego, że często są one ze sobą sprzeczne.

Maciej Pawlicki odniósł się m.in. do zapowiadanych zmian w kwestii maseczek. Jak wskazał, rządzący z dnia na dzień stwierdzają, że pokornie noszone przez Polaków maseczki nagle okazują się nieskuteczne.

- „Zarzutem jest to, że ludzie mają poczucie, że ograniczenia są ze sobą sprzeczne. Ludzie uwierzyli, że premier mówił, że rząd zrobi wszystko, żeby drugiego lockdownu nie było, a on był, czy też trwa nadal, na szczęście częściowo zniesiony”

– mówił publicysta.

Wskazał, że natychmiast należy przestać izolować zdrowych ludzi i odblokować służbę zdrowia. Podkreślił, że ludzie dziś boją się iść do lekarza, co niesie katastrofalne skutki.

- „Niestety, jeśli minister zdrowia znowu przykręci śrubę za radą niestety ekspertów sponsorowanych – bo większość ekspertów w radzie przy premierze jest w stanie konfliktu interesów, powinni podać się do dymisji, albo premier powinien wprowadzić wymóg braku konfliktu interesów. Ludzie to wszystko wiedzą, że te restrykcje nie są być może oparte na dyskusji z wszystkimi, którzy mają inne zdanie. To ważny powód tego, że restrykcje nie są przestrzegane. Restrykcje powinny być natychmiast zniesione i ograniczone tylko do izolowania osób chorych”