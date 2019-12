Ks.J. Kozyra: Jezus- syn Boga czy św. Józefa ?

Jezus był domniemanym synem Józefa w rozumieniu innych ludzi, którzy nie znając tajemnicy Wcielenia Syna Bożego sądzili, że Józef był naturalnym ojcem Jezusa. To domniemane ojcostwo Józefa względem Jezusa stało się faktyczną przeszkodą dla tych ludzi, którzy nie chcieli uznać Go za Mesjasza. Współrodacy Jezusa uważali Go za zwykłego człowieka, domniemanego syna cieśli (Mt 13, 55).

Józef będąc prawnym ojcem Jezusa stał się też Jego wychowawcą podejmującym wszystkie obowiązki z tego wynikające. Czuje się za Jezusa odpowiedzialny i dlatego wypełnia nakazy Boże mające na celu ochronę Syna Bożego, który został dany Józefowi jako syn w Jego ziemskiej rodzinie (Mt 2, 13n. 19nn). Józef okazywał też Jezusowi ojcowską miłość i troskę w chwilach trudnych. Potwierdza to poszukiwanie „z bólem serca” zgubionego w Jerozolimie syna (Łk 2, 45. 48). Józef zabezpiecza Jezusowi byt i wprowadza Go w życie świeckie oraz religijne (Łk 2, 40. 52). Uczy Go zawodu ciesielskiego (Mk 6, 3), uczy Go prawd wiary i przykazań Bożych (Pwt 6, 1-9; Mk 12, 28-32), uczy Go praktyk religijnych: modlitwy w ukryciu (Mt 6, 6), uczęszczania w szabat do synagogi (Łk 4, 16) i pielgrzymowania na święta do Jerozolimy (Łk 2, 41n; 9, 51; 19, 45). Uczy Go żyć sprawiedliwie czyli na co dzień wypełniać wolę Bożą (Łk 22, 42; J 5, 30; 8, 28). Na tym polegała ojcowska i wychowawcza rola wzięcia odpowiedzialności przez Józefa za danego mu pod opiekę Jezusa Chrystusa – Syna Bożego.