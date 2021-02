Ks. Zieliński: Kwestia pedofilii w Kościele jest powtórką z lustracji

Red. nacz. tygodnika „Idziemy” ks. Henryk Zieliński dzieli się swoimi spostrzeżeniami po obejrzeniu nowego filmu dokumentalnego Patryka Vegi „Oczy diabła”. Wyrażając uznanie dla reżysera, zwłaszcza za uratowanie życia noworodkowi, autor zwraca uwagę na dwie kwestie ukazane w filmie.

Pierwszą z nich jest fakt, że w zbrodniczym procederze handlu dziećmi swoją rolę odgrywa szatan.

- pisze duchowny.

Dalej wskazuje, że kwestia pedofilii przypomina dziś lustrację ludzi Kościoła. Dzięki wskazaniu na duchownych, jak przekonuje, inne środowiska próbują uniknąć odpowiedzialności. Jednocześnie ma to służyć innemu zasadniczemu celowi diabła – odebraniu Kościołowi prawa głosu.

- „Nie znaczy to bynajmniej, że wśród duchownych nie było zdrajców i donosicieli do SB, ani że nie było i nie ma pedofilów. Byli i są i należy ich z całą surowością ścigać. Ale tworzenie asocjacji: ksiądz = pedofil, a Kościół = miejsce zranienia, jest faktyczną eliminacją z walki z pedofilią w świecie tej instytucji, która moralnie jest do tej walki przygotowana i wezwana jak rzadko która. Czy nie jest to diabelska strategia?” – pyta ks. Zieliński.