Ks. Wojciech Kućko: Jak nieść Ewangelię w czasach koronawirusa?

Kapłan przywołuje przykład św. Alfonsa Marii Liguoriego, patrona spowiedników. "Św. Alfons uczy, że w czasie zarazy kapłani bez wątpienia powinni zachować obowiązek rezydencji. Powołując się na dawniejsze przepisy, podkreśla, że co do sakramentów kapłani w czasie zarazy są zobowiązani do udzielania tylko tych, które dotyczącą zbawienia, a więc chrztu i pokuty" - wskazuje ks. Kućko.

Z kolei w podręczniku dla kapłanów z 1789 roku, autorstwa prawdopodobnie bp. Ravillona z Alet, zwraca się uwagę, że kapłani powinni być gotowi na możliwość zarażenia, ale zarazem nie mogą zwalniać się od roztropnego działania. I tak na przykład miała wyglądać spowiedź w czasach zarazy. Mieli „stanąć w odległości dziewięciu lub dziesięciu kroków od chaty lub miejsca, do którego chorzy zostali oddaleni, stając po stronie, skąd wieje wiatr, i w ten sposób wysłuchać spowiedzi na odległość, zadowalając się krótkim pytaniem o najważniejszych grzechach w ich sytuacji, dając zarażonym rozgrzeszenie z tego samego samego miejsca”.

Podobnie opisano obrzęd udzielania Komunii świętej zarażonym, czyli Wiatyku. Kapłani „umieszczą konsekrowaną Cząstkę w większej hostii niekonsekrowanej, i mając wszystko zawinięte w papier, położą na ziemi rozważnie daleko od chaty, zakryją to kamieniem z obawy, by nie zwiał wiatr, po czym oddalą się bardzo daleko, powiedziawszy choremu, gdzie jest konsekrowana Hostia; chory podejdzie ją zabrać sam lub przyniesie mu ją ten, który mu posługuje; [kapłani] będą uważni, aby chory wziął Hostię, i uczynią przed i po komunii modlitwy, które poleca Rytuał w udzielaniu świętego Wiatyku”. Podręcznik stwierdza też, że podobny sposób udzielania chorym Komunii nie uwłacza Eucharystii, bo jest bezpieczny, a daje wiernym tak ważne wsparcie.

Według ks. Kućki takie rozwiązania nie sprawiły bynajmniej problemów i nic nie przeszkadzało, by po ustaniu zarazywierni przyjmowali Komunię w zwykły sposób.