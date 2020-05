Ks. Urbańczyk na forum OBWE o wolności w czasie pandemii

„Należy stawić czoło wszelkim formom dyskryminacji, której ofiarami mogą być różne osoby w aktualnym kontekście pandemii koronawirusa” – to treść apelu, który skierował ks. Janusz Urbańczyk, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W ostatnich dniach w Wiedniu z inicjatywy OBWE odbyły się trzy sesje robocze dotyczące tematu nietolerancji.

Ks. Urbańczyk wiele uwagi poświęcił również internetowi, szczególnie mediom społecznościowym, które podczas pandemii wzmogły swoją aktywność. Przestrzeń cyfrowa stanowi często forum poniżania, podburzania grup narodowych i wyznaniowych oraz okazywania lekceważenia i zachowań prowokacyjnych obrażających symbole religijne. To wszystko może prowadzić do przemocy. Każda osoba powinna być zachęcana do odpowiedzialnego korzystania z wolności wyrażania myśli, odrzucając nienawiść, uprzedzenia oraz fałszywe opinie.