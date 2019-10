Ks. Stanisław Małkowski: Pierwszym świętym został łotr, który umierał z Panem Jezusem. My też jesteśmy powołani do światłości!

JONASIK 31.10.19 22:01

Wiem, że to nie pasuje do KK, szczególnie to "kocha bliźniego", ale zawsze przy okazji tego tematu w głowie gra mi to:



Święty kocha Boga życia mu nie szkoda

Kocha Bliźniego jak siebie samego

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda

Kocha Bliźniego jak siebie samego.



Taki duży taki mały może Świętym być

Taki gruby taki chudy może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być.