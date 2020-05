Ks. Roman Kneblewski: Przepraszać za Krucjaty? Nigdy!

Lewica i PO nie lubią nauki historii w szkołach 26.5.20 12:20

Fakt, populacja Anglii ok 1080 roku wynosiła 1 (słownie "jeden"!!!!) milion, dopiero ok 1300 urosło do 5-7 milionów.



W czasach Karola Wielkiego było to zaledwie 25-30 mln. Gdyby przyjąć spiskowe teorie lewaków i disnejowską wersję inkwizycji to w jej wyniku Europa w Średniowieczu przestałaby istnieć.

Na szczęście liczba ofiar w gruncie rzeczy była niewielka a większość przypada na kraje protestanckie w późniejszym rozwoju i, jak np w Hiszpanii miału charakter świeckiej przemocy (inkwizycja królewska) która.