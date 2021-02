Ks. prof. Skrzypczak: Antychryst skutecznie działa w Polsce

Od pewnego czasu obserwujemy w Polsce postępującą laicyzację. W ocenie ks. prof. Roberta Skrzypczaka, nie są to jedynie naturalne procesy wystygania wiary. Goszcząc w „Rozmowach niedokończonych” na antenie Telewizji Trwam teolog podkreślał wpływ sił finansowych, kulturowych i estetycznych, które skutecznie działają w Polsce.

Duchowny zauważył, że jeszcze niedawno w Polsce z sukcesem przekazywano Ewangelię.

- przypominał.

Od pewnego czasu mówi się jednak o kryzysie Kościoła i laicyzacji, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków.

- „Dzisiaj nie tyle mamy do czynienia z naturalnymi procesami wystygania wiary chrześcijańskiej, (…) co ze wzmożeniem pewnych sił finansowych, estetycznych, kulturowych, by zniszczyć chrześcijaństwo w Polsce”