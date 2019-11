Ks. prof. Robert Skrzypczak: Ideologia gender to łamanie pierwszego przykazania. Czyni człowieka samozwańczym 'bogiem'

"Była ona związana z tym, że uwierzono, że trzeba się wyzwolić z dotychczasowych autorytetów, bo one uciskają, nie pozwalają wziąć oddechu, więc w imię wolności walczono nie tylko z autorytetem państwa, ale także Kościoła, religii, rodziny. Sposobem na uzyskanie wolności i wyzwolenie się z dotychczasowej kultury było rozpuszczenie libido, czyli całkowita swoboda seksualna. Człowiek miał się urzeczywistnić poprzez swoją seksualność. Dzisiaj mamy do czynienia z tego dalszą częścią"-ocenił gość Radia Maryja.

"To wiąże się także z tym, że mam prawo decydować o swojej seksualności, orientacji i mogę to narzucać innym. Jest to pewnym skutkiem, którego dokonała rewolucja z 1968 roku, która była wywołana pigułką antykoncepcyjną. Nigdy nie dojdziemy do zrozumienia tego, co się z nami stało i co się z nami dzieje, jeśli nie weźmiemy pod uwagę, że pigułka antykoncepcyjna spowodowała spustoszenie wśród wielu katolików, dlatego że antykoncepcja nie uderza tylko w szóste przykazanie, ale także w pierwsze"-powiedział ksiądz profesor.