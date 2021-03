Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Gender to radykalne odrzucenia Boga

„Koniecznie musimy zwrócić uwagę na jedną sprawę. Ideologia gender, ruch LGBT to ruch, który z założenia jest antychrześcijański i kwestionujący prawdę stworzenia człowieka przez Boga jako mężczyznę i kobietę, a przypisuje moc stwórczą naturze, która zamiast stworzenia mężczyzną i kobietą, tworzy człowieka orientacjami seksualnymi” – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz na antenie Radia Maryja.

Jak podkreślił:

„To jest niezwykle istotna sprawa, dlatego że jak mówił św. Jan Paweł II w Koszalinie w 1991 roku, czyli 30 lat temu, cytując Sobór Watykański II: «Stworzenie bez Stworzyciela zanika»”.

W rozmowie zaznaczył też, że każdy kto chce usprawiedliwiać ideologię gender, musi liczyć się z wszystkimi tego konsekwencjami:

„To jest radykalne odrzucenia Boga, humanizmu chrześcijańskiego, a więc integralnego i wprowadzenie w to miejsce innych wartości jak ziemia, ekologia, zwierzęta, rośliny i tak dalej. To są ogromne konsekwencje, które burzą ład naszej cywilizacji, a towarzyszy im agresja w stosunku do Kościoła, który stara się położyć temu kres”.

W audycji „Aktualności dnia” ks. Bortkiewicz odniósł się do twierdzenia niektórych katolickich publicystów, którzy mówiąc o profanowaniu wizerunku Matki Bożej stwierdzają, że „tęcza nie obraża”. Etyk zaznaczył:

„Nie jest ważne, czy pana Żyłkę to obraziło, czy nie. Możemy o tym porozmawiać publicznie czy prywatnie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie jest takie, że została zdewastowana ikona Matki Boskiej Jasnogórskiej, która jest wartością narodową i katolicką zarówno poprzez zmianę Jej wizerunku i jego umieszczenie w miejscach niegodnych. To jest czyn obiektywnie zły, który powinien być karany z tego względu”.

Dodawał, że podobnie jak nie wolno znieważać polskiej flagi lub godła, tak i nie wolno znieważać krzyża, wizerunku Chrystusa czy Matki Bożej. Podkreślił, że to samo dotyczy menory, gwiazdy Dawida czy islamskiego półksiężyca.

dam/Radiomaryja.pl,Fronda.pl