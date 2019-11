Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Cena, którą PiS chce zapłacić za kompromisy, jest zbyt szkodliwa dla Polski

– Komisja ta jest bardzo istotnym elementem polityki społecznej państwa, a wręcz jej podstawą. Oddanie tej komisji w ręce osoby, której poglądy są bardzo jednoznaczne i drastycznie odległe od tego, co chcielibyśmy widzieć w polityce budowanej na wartościach konserwatywnych – tzn. takich, które uznają określoną definicję małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, które uznają w sposób jednoznaczny prawo do życia poczętego bez ograniczeń, które nie zgadzają się na szereg zaburzeń związanych z przemodelowaniem i redefinicją małżeństwa i rodziny – jest absolutnie niezrozumiałe. Nawet ,jeśli w grę wchodzą parytety czy układ kompromisów politycznych, to cena, którą PiS chce zapłacić za te kompromisy, jest zbyt szkodliwa dla Polski – stwierdził ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– Zmian związanych chociażby z delegalizacją ustawy aborcyjnej czy działaniami na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. (…) Wydaje się, że obecna przewodnicząca ma służyć działaniom obstrukcyjnym w pracach tej komisji i ma stanowić usprawiedliwienie dla dalszej bierności w sprawach, o których wspomniałem. Krótko mówiąc, to jest wizerunkowo bardzo negatywna sprawa. Nie bardzo jestem skłonny uwierzyć w zapewnienia, że większość w tej komisji Prawa i Sprawiedliwości jest gwarancją tego, że ta komisja przeprowadzi procedowanie ustaw, które nie były przeprowadzone we wcześniejszym, optymalnym składzie – zaznaczył

– Z badań, które przeprowadzało Ministerstwo Polityki Społecznej w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy ta konwencja została przyjęta przez polski rząd, wynikało, że główne źródła przemocy w rodzinie to alkoholizm, narkotyki, seksualizacja wizerunku kobiety oraz bezrobocie. Problemem jest to, że w konwencji nie ma nawet sylaby, która na to by wskazała. Natomiast co według niej jest źródłem przemocy? Okazuje się, że jest to stereotypowy wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wzmacniany przekazem religijnym. (…) Celem tej konwencji nie jest walka z przemocą, tylko przemoc wymierzona w małżeństwo tradycyjne – podsumował duchowny