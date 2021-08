Ks. prof. Oko: Za kilka lat Europa będzie jak Afganistan

Ks. prof. Dariusz Oko udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl, w którym opowiedział o islamie odnosząc się do obecnej sytuacji w Afganistanie. Duchowny wskazał, że „talibowie to jest islam w czystej postaci” przestrzegając, że jeśli muzułmanie zdobędą większość w Europie, podzielimy los tego kraju.

- „Mahomet, w drugim okresie w Medynie żył zabijając ludzi – jednego dnia potrafił zamordować 800 Żydów. To był mały Holokaust. Zabijał tysiące ludzi – tak szerzył swoją wiarę. Niewolił, gwałcił kobiety. Robił haremy ze wspomnianych kobiet czy zmuszał do prostytucji. W Koranie jest napisane, że to jest dobre, że tak trzeba robić. Muzułmanie tak robią 1400 lat. Taki jest islam. Ktoś, kto gorliwie wyznaje islam, kto według niego żyje, będzie tak postępował”

- mówił duchowny.

- „Czysty islam jest obecnie w Afganistanie. Tak naucza Koran, tak żył Mahomet. Jeżeli pozwolimy muzułmanom działać w Europie, to tak samo będzie w Europie. To jest oczywiste”

- podkreślił.

Przypomniał również o koranicznym prawie nazywanym przez muzułmanów Takijja, które pozwala im okłamywać innowierców co do swojej wiary. Dlatego właśnie, podkreślił, nie wolno wierzyć muzułmanom. W tym kontekście przestrzegał przed przyjmowaniem muzułmańskich imigrantów.

- „Z jednej strony Europa nie ma dzieci – umieramy. Z drugiej strony wpuszcza się milionami muzułmanów do Europy”

- zauważył.

- „Jeżeli ktoś już zupełnie nie stracił rozumu, to Afganistan jest sygnałem alarmowym. Jeżeli nie będziemy mieć dzieci, będziemy umierać, będziemy niszczyć chrześcijaństwo, a wpuszczać miliony migrantów, to czeka nas los Libanu, Syrii, Iraku i Afganistanu – za kilkadziesiąt lat Europa będzie jak Afganistan”

- stwierdził.

Tym, którzy mają co do tego wątpliwości, ks. prof. Oko proponuje przeczytanie życiorysu Mahometa, Koranu, zapoznanie się z historią krajów muzułmańskich i obecną sytuacją w takich krajach.

- „Jak się tych rzeczy nie pozna, to nie powinno się mówić o islamie, bo się powtarza jakieś ideologiczne kłamstwa lewicy”

- zakończył.

