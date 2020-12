Ks. prof. Guz: Nie jesteśmy braćmi zwierząt!

W ostatnim czasie coraz silniej działa propaganda ideologii ekologizmu, która mówi o prawach zwierząt, nazywając zwierzęta braćmi i siostrami. Lubelski oddział KIK zorganizował konferencję zatytułowaną „Ekologia – nauka czy ideologia?”. W czasie swojej prelekcji ks. prof. Tadeusz Guz podkreślał, że „nie jesteśmy, jak mówią niektórzy ideolodzy, braćmi i siostrami zwierząt”, ale jesteśmy „ich panami w dobrym tego słowa znaczeniu”.

Podkreślając, że absolutnie niedopuszczalne jest maltretowanie zwierząt czy wyładowywanie na nich swojej złości, uczony zaznaczył, że są one stworzone do służby człowiekowi. Duchowny wskazywał, że różni ideologowie próbują dziś negować ogromną różnicę pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Wyjaśniał przy tym ogromną przewagę rozumnej i duchowej natury ludzkiej nad naturą zwierząt.

Filozof w swoim wystąpieniu odniósł się również do presji, jaką wobec Polski wywiera Unia Europejska.

- „Nie o praworządność jej idzie, którą Unia Europejska permanentnie sama łamie na przykład negując prawo człowieka do życia czy prawo człowieka do małżeństwa jako umowy jednej kobiety z jednym mężczyzną oraz jako sakramentu Bożego, lecz Unia Europejska chce co więcej Polskę złamać w jej wierności prawdzie dobru pięknu i nade wszystko Panu Bogu” – zaznaczył.

kak/YouTube – KIK Lublin, PCh24.pl