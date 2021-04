Ks. prof. Bortkiewicz: Schizma w Niemczech to już nie problem lokalny. Homoherezja się rozprzestrzenia

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zauważa w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja, że obserwowana dziś w niemieckim Kościele schizma nie rozpoczęła się nagle. Proces odrywania się od doktryny Kościoła trwa tam od dłuższego czasu i rozprzestrzenia się również w innych miejscach.

Trwający proces schizmy w niemieckim Kościele stał się wyraźniej dostrzegalny w marcu, kiedy Kongregacja Nauki Wiary przypomniała, że Kościół nie może błogosławić par homoseksualnych. Przeciwko oświadczeniu Kongregacji wystąpiło wówczas wielu niemieckich duchownych i biskupów, którzy jasno sprzeciwiając się Magisterium Kościoła zapowiedzieli, iż wbrew Rzymowi będą udzielać „błogosławieństw” parom homoseksualnym.

- „Trzeba powiedzieć, że jest to wyraźny akt nieposłuszeństwa wobec Magisterium Kościoła wyrażonego wielokrotnie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w różnych orzeczeniach Kongregacji Nauki Wiary, w wypowiedziach papieża św. Jana Pawła II, w wypowiedziach papieża Benedykta XVI. To są wyraźne akty nieposłuszeństwa (nie pierwsze) ze strony Kościoła w Niemczech, które stanowią – jak wskazał ks. kard. Walter Brandmüller – proces schizmy, który się rozpoczął. On trwa już jakiś czas i to jest zasadniczy problem”

- podkreśla ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Duchowny zwraca przy tym uwagę, że nota Kongregacji pozwala błogosławić osoby homoseksualne, które wyrażają chęć życia zgodnego z nauczaniem Kościoła. Zabrania natomiast błogosławienia par homoseksualnych, które planują życie z tym nauczaniem sprzeczne.

- „Nie jest to żadna dyskryminacja, tylko jest to po prostu obrona doktryny wiary”

- podkreśla teolog.

Duchowny przestrzega przy tym, że to nie jest problem dotykający wyłącznie Kościoła w Niemczech.

- „Problem, który obserwujemy w Niemczech, nie jest tylko problemem lokalnym. Wiemy, że w Wiedniu ks. kard. Christoph Schönborn także bardzo mocno optuje za błogosławieństwem dla par homoseksualnych. To jest problem części schizmatycznej Kościoła. Oby ta schizma nie dotarła do Polski. Musimy się przed tym zabezpieczyć”

- zaznacza rozmówca Radia Maryja.

kak/radiomaryja.pl