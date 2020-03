Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Tegoroczne święta będą inne niż wszystkie

qwerty 27.3.20 9:14

Ja tam sobie nogi umyję. Nie tylko w czwartek. Usiądzemy do śniadania, bedzie jajeczko i szyneczka. Przyjdzie mama i dziadek i tesciowie. Spędzimy jak co roku. A że dzieci nie będą ganiać z woda po osiedlu to i lepiej - mniej huliganerii.