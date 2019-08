Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Kwestia celibatu wydaje się przesądzona

- W październiku w Rzymie odbędzie się Synod Amazoński, wydarzenie niezwykle ważne dla katolików na całym świecie - mówi w rozmowie z Polskim Radiem 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof i etyk. - Wydaje się, że kwestia dopuszczenia żonatych mężczyzn do kapłaństwa w Amazonii, to kwestia przesądzona - dodaje.

- Ten synod wytyczy szlaki rozwoju Kościoła katolickiego na najbliższe dziesięciolecia, a może nawet stulecia, także, gdy chodzi o korektę niektórych prawd wiary i moralności, oraz zmiany doktrynalne. To, co będzie przedmiotem obrad synodu, będzie ważne dla katolików w Polsce - mówił ks. prof. Kobyliński.

Jak dodaje, Synod Amazoński poświęcony będzie dwóm zasadniczym kwestiom. - Pierwsze wyzwanie to kwestia ekologiczna, ochrona środowiska naturalnego, stosunek człowieka do przyrody - jaka powinna być właściwa postawa człowieka współczesnego w kontekście klimatu i Amazonii - wyliczał ks. Kobyliński. - Druga kwestia to ewentualne zmiany doktrynalne w Kościele Katolickim - jak głosić ewangelię w Amazonii, kim powinni być księża katoliccy w tamtym rejonie? - mówi.

- Coraz częściej Synod Amazoński będzie kojarzony z tą kwestią. Rzeczywiście, jest pytanie, co dalej z kapłaństwem i czy zachować bezżenność, co dalej z duchownymi homoseksualnymi. Tutaj głosy są bardzo podzielone. - Warto dodać, że w Kościele mamy pewną część duchownych, którzy mają żony, dzieci - wystarczy wskazać kościół grekokatolicki. Głową tego kościoła jest papież, biskup Rzymu - podkreśla duchowny.

Kapłan podkreśla, że wielkim problemem w Amazonii jest zbyt małe zagęszczenie parafii i trudności komunikacyjne, co powoduje, że niejednokrotnie księża odprawiają tam mszę świętą raz do roku. - Zwolennicy reformy mówią, że należy zagwarantować katolikom z Amazonii dostęp do sakramentów i mszy św, a żeby to było mozliwe, trzeba święcić więcej mężczyzn - mówi ks. prof. Kobyliński.