Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Godzina Łaski. Prawda czy fałsz?

Prawda 7.12.19 17:45

Do x Kobylińskiego, gdyby ks Kobyliński żył w latach przed 1854, to pewnie takimi drdymałami prawnymi zablokowałby dogmat o Niepokalanym poczęciu i mówiłby co ten ciemnogród lud Boży znowu wyznaje przeciez JA KObyliński i nasi hierarchowie ZIEMIA RZĄDZI na Niebem wiemy lepiej i by katował tych niewinnych wierzących ludzi, gdyby żył w latach 50 tych to by zanegował dogmat o wniebowizęciu NMP, bo co ten lud tam wie, przecież my HIERARCHIA wiemy lepiej, i dalej lata 60-70 tzw pseudoteologowie, jak Granat, Różycki i inni, choć Różycki sie ze swego zaślepienia wycofał, to by zablokowali św Faustyne i orędzie MIŁOSIERDZIA, bo my HIERARCHIA z wydawanymi dokumentami wiemy lepiej niż Niebo i ten ciemny lud, co to zbiera się o godz 12 w Kościele. Tyle na temat historii i prawdy