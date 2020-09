Ks. Piotr Śliżewski: Mamy problem z brzydkimi kościołami

„Rzeczy Boże wymagają dobrze zorganizowanej przestrzeni. To, jak ustawiamy różne rzeczy, świadczy o nas. Dlatego to nie jest byle jakim drobiazgiem, my w ten sposób możemy siebie wyrazić. Problem jest wtedy, kiedy księża wizjonerzy psują kościoły” – ks. Piotr Śliżewski o tym, jakie znaczenie ma piękno świątyni.