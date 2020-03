Ks. Piotr Pawlukiewicz: Nie bój się, wierz!

Ciężarny gej przejechany na pasach przez Biedronia 26.3.20 10:15

Wielki, zasłużony ksiądz, zrobił wiele dobrego, odszedł po nagrodę wieczną.

Chociaż od niego się odczep debilu "Katolicka Kretynizacja Polski". Śpieszy ci się do piekła? Idź tam sam! Jesteś jak opozycja: nikt się na to nie nabierze, a twoje bluzgi tylko wzmacniają przywiązanie do Kościoła!