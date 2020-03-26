Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
WIARA
Ks. Piotr Pawlukiewicz: Nie bój się, wierz! 26.03.2020, 10:00
wiara
bóg
kościół
ks piotr pawlukiewicz
strach
Screenshot Youtube
10

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Nie bój się, wierz!

10Dodaj komentarz

  • Wojciec 26.3.20 10:09

    Oj Pawlukiewicz... tik, tak, tik, tak....

  • ladychapel 26.3.20 10:12

    Zaraza w klasztorze. Pięciu zakonników z klasztoru ojców dominikanów w Rzeszowie ma koronawirusa.

  • Ciężarny gej przejechany na pasach przez Biedronia 26.3.20 10:15

    Wielki, zasłużony ksiądz, zrobił wiele dobrego, odszedł po nagrodę wieczną.
    Chociaż od niego się odczep debilu "Katolicka Kretynizacja Polski". Śpieszy ci się do piekła? Idź tam sam! Jesteś jak opozycja: nikt się na to nie nabierze, a twoje bluzgi tylko wzmacniają przywiązanie do Kościoła!

  • Kk 26.3.20 10:17

    Bóg w swej wspaniałomyślności, księdzu, który gloryfikował męstwo, siłę, lubił gromadzić tłumy, zafundował parkinsona i pogrzeb w kameralnym gronie

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook