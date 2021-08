Ks. Lemański też wybrał się do Usnarza. Na szczęście nie próbował gry w berka ze Strażą Graniczną

Do miejscowości Usnarz Górny w celu pomocy migrantom wybrał się ks. Wojciech Lemański oraz pastor Michał Jabłoński. Chcieli wręczyć migrantom dary, jednak Straż Graniczna nie dopuściła ich do koczujących na granicy osób.

- Dary, które przywieźliśmy, zabieramy z powrotem ze sobą. Nie ma argumentacji. "Ktoś podjął decyzję, nie możemy powiedzieć kto. Jest rozkaz, nie możemy podać czyj". Nie ma numeru tego rozkazu, nie ma daty wystawienia. Możemy zgłosić się do rzecznika prasowej Straży Granicznej, który pewnie powie nam to samo - powiedział ks. Lemański.

- Zaproponowaliśmy, że te proste dary, czyli wysokokaloryczne potrawy, wodę i lekarstwa doniesiemy do granicy - poinformował. Straż Graniczna nie zezwoliła jednak Lemańskiemu i Jabłońskiemu na zbliżenie się do koczujących migrantów.

- To była miła rozmowa. Dowódca tej zmiany był wobec nas bardzo życzliwy, natomiast powiedział, że ma decyzję z góry. Wspomnieliśmy o wyroku ETPCz i usłyszeliśmy, że są rozkazy. Przypomnieliśmy, ze nie chcemy łamać żadnych praw, żadnych zakazów, że linia, na której teraz stoimy, jest linią wyznaczoną arbitralnie przez kogoś w Warszawie. Jeszcze kilka dni temu chłopi pracowali tutaj na polu i nikomu nie przeszkadzali - opowiadał ks. Lemański.

- Przykro nam, że się nie udało. Naprawdę chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, by pokazać, że nasze wspólnoty religijne dostrzegają ten problem. Chcieliśmy nie tylko pokazać, że Kościół się od tych spraw nie odwrócił plecami, ale również nieść najprostszą pomoc. Poruszyły nas zdjęcia kobiet czerpiących wodę ze strumienia, gdy w tym czasie żołnierze piją wodę z butelek. Myśleliśmy, że zostawimy 2-3 zgrzewki wody, symbolicznie, wiadomo, że to nie rozwiązuje problemu. Odpowiedź jest "nie, bo nie" - dodał.

Zdaniem ks. Lemańskiego rządzący traktują ludzi jak pionki w grze.

- Rządzący w tym kraju traktują państwa, nas i tych ludzi, jak pionki w swojej grze, w swojej zagrywce. Proszę państwa, 32 osoby dla 38-milionowego narodu to żaden problem. Te osoby są zakładnikami takiej postawy "nie, bo nie". Rząd mówi, że UE jest po ich stronie. Dobrze wiemy, że to jest prawdą. Unia wzywa do uszanowania godności tych ludzi. Jestem kapelanem w zakładzie karnym i tam ludzie mają prawo do leczenie, do nakarmienia, do zachowania diet. Tutaj ludzie są tego pozbawieni, bo są za jakąś umowną linią wyznaczoną przez biało-czerwoną taśmę i szpaler żołnierzy. Liczę na to, że w najbliższych godzinach, a może dniach, ta sytuacja się rozwiążę. Mam nadzieję, że nie w sposób tragiczny - stwierdził ks. Lemański.

Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan stwierdził jednak w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że kcja sprowadzania na polską granicę wspierają służby oraz przedsiębiorstwa państwowe, zachęcać ma do niej osobiście sam Aleksandr Łukaszenka - więcej czytaj tutaj.

jkg/rzeczpospolita