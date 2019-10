Ks. Henryk Zieliński: Boli mnie decyzja prokuratury w Częstochowie

katolik 24.10.19 14:25

to żadna obraza uczuc katolika,to jest obraza Osoby Matki Bozej iJezusa ,a nie symbolu.To było do przewidzenia,teraz sa skutki pozwolenia na takie profanacje.Ci ludzie mieli tylko jeden zamiar od szatana-upokorzyc Maryję .Episkopat niech nie ubolewa,bo nie połozył temu kresu,z hanba nie wstawił się za Matką,więc teraz BÓG pozwolił działac bezbożnym ,szatanowi.CO teraz, Czy Episkopat wezwie do powszechnego Rózanca w łączności z biskupami,bo nie chodzi o zryw wiernych,oninmoga to zrobić w każdej chwili i to pokazali jak w Krakowie,Chodzi o rangę ,a tak jak danie sygnału przez generała do ataku.CZy Episkopat to zrozumie,czy dalej będzie zachowywałsie jak ciepła kluska