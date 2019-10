Ks. Dominik Chmielewski: Proroctwa z Akity wypełniają się na naszych oczach!

nikt 17.10.19 18:54

Nie wiem co się wydarzyło w Akicie . Nie byłam nie sprawdziłam . Ale coś mi w tych proroctwach trąci nadinterpretacją . Wczoraj też czytałam przypadkiem proroctwa z La Salette . Tam byłam . Część tych proroctw jest autentyczna , ale to samo mówią wszystkie proroctwa i nic nowego . Część zaś mnie śmieszy , gdyż jest mocno naciągana i nad interpretowana . Dzieci owszem , widziały objawienie ale już przekaz Maryi jest mocno sugerowany czy wręcz wymuszany a później przyjęty przez dzieci jako ten prawdziwy .Dzieciom bardzo łatwo coś wmówić . Wiele rzeczy mi w nim nie pasuje . A co do czasu , który pozostał na nawrócenie się , to obawiam się , że minął około 2 000 r . Koło toczy się coraz szybciej i obawiam się , że już zatrzymać się go nie da . Ale zawsze pozostaje to , co umiera ostatnie ..........nadzieja .