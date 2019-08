Ks. Bogdan Bartołd: Świat, w którym przyszło nam żyć, nienawidzi Kościoła Chrystusowego

Dziś kolejna miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Mszy świętej w intencji ofiar przewodniczył dziś w warszawskiej archikatedrze ks. Bogdan Bartołd. We Mszy uczestniczyli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński czy premier Mateusz Morawiecki. Ks. Bartołd przemawiając do wiernych mówił:

„Jestem zasmucony i przybity wydarzeniami, które mają miejsce w naszej ojczyźnie, bo to dziś na licznych paradach i manifestacjach dochodzi do profanacji wizerunki Matki Bożej, tej wielkiej świętości naszego narodu. Co się stało? Dlaczego takie godne najwyższego potępienia wydarzenia są dokonywane? Jak na to wszystko odpowiedzieć? Gdzie znaleźć wyjaśnienie? Niestety, świat, w którym przyszło nam żyć, nienawidzi Kościoła Chrystusowego”.