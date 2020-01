Durczykiewicz 29.1.20 10:17

Jestem w moich oczach wielką grzesznicą, i na pewno moja wiara jest słaba, choć walczę, by trwać przy Bogu, niewystarczająco na pewno, ale walczę, szukam drogi do Niego każdego dnia...i w mojej opinii do piekła jednak jest ciężko trafić w tym sensie, że trzeba się Boga wewnętrznie zupełnie wyrzec...wielu jak sądzę umiera w grzechu ciężkim ale nie znamy ich duszy czy nie żałowali w ostatniej chwili. Jestem pewna że Bóg sprawiedliwy a więc święty daje każdemu szansę do ostatniego tchnienia by swym wnętrzem zwrócił się do Boga...boję się sądu Bożego po mojej śmierci, ale jeszcze bardziej boję się, że z jakiegoś powodu wewnętrznie się go zaprę....a to zależy głównie ode mnie od nikogo innego tylko ode mnie...moje rozumienie , czym jest Boża droga dla nas czyli nasze zycie każdego z nas jest takie - proste, ale jakże wymagające trudne - żyć w bliskości z Nim, coraz większej, coraz mocniejszej, stając się coraz wrażliwszym na Jego Słowa Działanie Obecność...Bóg JEST i jest Osobą...życie z Bogiem to nie puste gesty i rytuały ale Przebywanie z Kimś bliskim...dobra koniec bo i tak jego się nie da wyrazić...a za grzechy także te wypiwiedziane w konfesjonale i przebaczone trzeba Pokutować...nie dlatego że Bóg karze ale dlatego żeby Mocą Bożą zapanować nad grzechem byśmy się nie bali tego co zrobiliśmy złego i tego co złego jeszcze możemy zrobić...Pozdrawiam Wierzących Frondowiczów!!