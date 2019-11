Krzysztof Wyszkowski: Targowica kontratakuje! Grodzki to matoł, a właśnie na takich opiera się trwanie sowietyzmu

hrabia Potocki 12.11.19 20:32

Niewatpliwie wszelkie reformy sadownictwa beda zatrzymane, a wiec PRL wygral, UB -ecy dostana z powrotem wysokie emerytury, uwazam ze Senat jest niepotrzebny, a pieniadze( wysokie pensje) dac inwalidom, absolutnie uwazam ze oni nic nie daja Polsce , tylko rozwiazac a panowie niech wroca do zawodow medycznych zarowno Grodzki jak i Karczewski,, podobnie Kosiniak - Kamysz jak jeszcze pamieta zawod lekarza , ten ktory zalatwil nasze fundusze i wiek emerytalny, co z niego za chlop, smiechu warte, podobnie Misio Kaminski, Bienacki inwalida Lebicki, co oni wspolnego maja z , rolnictwem ,chlopami, hodowcami, sadownikami, smiechu warte cale to towarzystwo