Krystyna Pawłowicz: Biję na alarm!!

StanPio 4.10.19 12:01

Należy koniecznie zdobyć większość Konstytucyjną i zmienić prawo dotyczące referendów i przejąć w polskie ręce NBP i "pieniądze". Jedyną groźbą dla globalnych władców zasobów naturalnych i ludzkich, aktywów i pieniądza dłużnego jest maksymalna SAMOWYSTARCZALNOŚĆ REGIONALNA, począwszy od gmin a skończywszy na Trójmorzu.

Niestety, i Konfederacja, i Kukiz, i Narodowcy zabierają 10% głosów i co najmniej przysparzają totalnej "opozycji" kilkadziesiąt mandatów, sami otrzymując kilka! Jeśli Konfederacja dostanie 5% to otrzyma jeden mandat! A z Kukizem, który żeby dostać się do Sejmu wejdzie kombanda PSL i zabierze dalsze kilkadziesiąt. Kukiz i Braun - Winnicki! jeżeli jesteście patriotami wycofajcie wszystkich kandydatów! Apele do Korwina będą bezskuteczne. On cwaniacko dba tylko o siebie, a nie o Polskę.