Kredyt gotówkowy na 0% - czym jest i na co go przeznaczyć?

Pieniądze pożyczone w banku, w zależności od rodzaju kredytu, możesz przeznaczyć, na co tylko zechcesz (remont mieszkania, zakup samochodu, wakacje), albo tylko i wyłącznie na ściśle określony cel (kredyt na fotowoltaikę). Finansowanie zaliczane do pierwszej grupy pod niektórymi względami różni się od celowej pożyczki gotówkowej, przy której kredytobiorca ma powiedziane, na co może ją wydać. Planujesz wziąć konsumencki kredyt gotówkowy? Sprawdź, co warto wiedzieć o tych produktach bankowych i w którym banku można wziąć kredyt gotówkowy z prowizją 0% na dowolny cel!

1. Czym jest kredyt gotówkowy?

2. Kredyt celowy – na czym polega?

3. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?

4. Kredyt gotówkowy z prowizją 0% na dowolny cel – w jakim banku?

Kredyt gotówkowy jest jednym z najczęściej wybieranych produktów bankowych. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że może zostać przeznaczony na dowolny cel. Jeżeli zastanawiasz się, na jakie aspekty zwrócić uwagę przy jego wyborze, koniecznie przeczytaj ten tekst do końca.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest rodzajem pożyczki udzielanej przez bank, którą można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Osoba, która wnioskuje o taki kredyt, nie ma obowiązku informować banku, na co zostanie on przeznaczony. Dzięki temu kredyt gotówkowy daje możliwość swobodnego dysponowania środkami finansowymi. Aby móc otrzymać kredyt gotówkowy, należy posiadać zdolność kredytową, która zależna jest od wysokości zarobków. Aby ją zweryfikować, banki wymagają od potencjalnego kredytobiorcy zaświadczenia o dochodach. Uzyskanie kredytu będzie również łatwiejsze dzięki pozytywnej historii kredytowej. W celu jej weryfikacji bank sprawdzi, czy potencjalny kredytobiorca w przeszłości nie miał problemów ze spłatą zobowiązań finansowych. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego można złożyć zarówno w oddziale wybranego banku, jak i online. Warto porównać między sobą oferty kredytowe różnych banków, aby wybrać najlepszą możliwość dla siebie.

Kredyt celowy – na czym polega?

Kredyt celowy różni się od kredytu gotówkowego tym, że jest przeznaczony na sfinansowanie konkretnego celu. Osoba, która zdecyduje się na wzięcie takiego kredytu, musi wskazać jego cel we wniosku kredytowym. Środki z kredytu celowego trafiają z banku bezpośrednio do sprzedającego (z pominięciem kupującego, czyli kredytobiorcy). Jeżeli chcesz otrzymać kredyt celowy, to podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, musisz posiadać zdolność kredytową oraz pozytywną historię kredytową. Kredyty celowe mogą być udzielane na różne produkty lub usługi. Najpopularniejsze kredyty celowe to kredyt hipoteczny (przeznaczony na zakup działki, nieruchomości lub sfinansowanie remontu lokalu) oraz kredyt samochodowy (przeznaczony na zakup samochodu). Banki często udzielają również kredytów celowych dla firm, przeznaczonych na spłatę zobowiązań wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego. Przewaga kredytów celowych nad gotówkowymi polega na tym, że te pierwsze są niżej oprocentowane. Wynika to z faktu, że udzielenie takiego kredytu stanowi mniejsze ryzyko dla kredytodawcy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?

Zanim złożysz wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego lub kredytu celowego, warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych aspektów. Przede wszystkim zastanów się, jaka kwota kredytu będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Odpowiedz sobie również na pytanie, czy chcesz pożyczyć pieniądze na konkretny cel. Będzie od tego zależał wybór pomiędzy kredytem gotówkowym a kredytem celowym. Bardzo ważna jest także wysokość miesięcznej raty kredytu. Warto ustalić jej wysokość tak, aby nie stanowiła ona dla Ciebie zbyt dużego obciążenia. Niezwykle istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest całkowity koszt kredytu. Oznacza on sumę wszystkich kosztów, które będzie musiał uregulować kredytobiorca. Na tę kwotę mogą się składać opłaty, prowizje i odsetki, a także koszty usług i produktów dodatkowych. Warto zwrócić uwagę na kredyty z oprocentowaniem 0%. Jeżeli szukasz oferty kredytu, która będzie idealnie dopasowana do Twoich potrzeb, koniecznie zwróć uwagę na ranking kredytów gotówkowych.

Kredyt gotówkowy z prowizją 0% na dowolny cel – w jakim banku?

Osoby, które są zainteresowane wzięciem kredytu gotówkowego lub celowego, często zastanawiają się, w jakim banku najlepiej złożyć wniosek o kredyt. Jeżeli szukasz najlepszej propozycji kredytu, koniecznie sprawdź ranking kredytów online, gdzie można porównać wszystkie parametry dostępnych na rynku kredytów gotówkowych. Pozwoli Ci to wybrać najkorzystniejszą i najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę. Porównanie kredytów gotówkowych to dobry pomysł, aby znaleźć ten najlepszy z prowizją 0% (get-money.pl).

Wybór odpowiedniego kredytu gotówkowego nie jest łatwym zadaniem. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z propozycji konkretnego banku, warto zwrócić uwagę na ranking kredytów online. Pomoże Ci to porównać poszczególne oferty i wybrać taką, która będzie najlepiej dostosowana do Twoich potrzeb.