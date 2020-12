Kosiniak-Kamysz zaszczepi prezydenta? Karczewski: Odradzam!

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który z wykształcenia jest lekarzem, zadeklarował na antenie TVN24, że jest gotowy zaszczepić przeciwko koronawirusowi prezydenta Andrzeja Dudę. Przyjęcie propozycji prezydentowi odradza jednak senator Stanisław Karczewski.

- „Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia” – deklarował w programie „Fakty po Faktach” przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do jego propozycji odniósł się w mediach społecznościowych senator Stanisław Karczewski, który również jest lekarzem, w przeciwieństwie do Kosiniaka-Kamysza, praktykującym swój zawód.

- „Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem COVID-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać” – napisał polityk.

