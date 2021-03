Kościoły chciał niszczyć toporem... Logitech zerwał współpracę z radykalnym aktywistą LGBT

- Marka Logitech nie angażuje się w sprawy polityczne, religijne i światopoglądowe. Jednocześnie deklaruje wsparcie dla różnorodnych religii i poglądów, które prowadzą do wzajemnego poszanowania i konstruktywnego dialogu - czytamy w oświadczeniu firmy Logitech.

Mowa o blogerze Łukaszu Stelmachu, który w mediach społecznościowych pisał m.in: "mógłby niszczyć kościoły toporem zrobionym z jakiegoś patriotycznego pomnika" - "możemy zamienić niszczenie na palenie".

Na takie wpisy zareagowała firma Logitech, która poinformowała o natychmiastowym zawieszeniu współpracy z radykalnym aktywistą LGBT.

- W przypadku ubiegłotygodniowych wpisów w mediach społecznościowych Łukasza Stelmacha te granice zostały naszym zdaniem przekroczone, dlatego odcinamy się od jego słów i zawieszamy naszą dotychczasową współpracę – czytamy dalej w oświadczeniu Logitecha.

- Szybka i profesjonalna reakcja firmy @LogitechG. Nie ma w Polsce miejsca na #chrystianofobia i nawoływanie do przemocy na tle wyznaniowym – pisze na swoim profilu na Twitterze Dariusz Matecki, radny Solidarnej Polski. Zamieścił także oświadczenie firmy Logitech.

