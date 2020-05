"Kościół katolicki zawsze sprzeciwiał się rasizmowi i nazizmowi "

Lewica w ramach walki z Kościołem katolickim kłamie o rzekomych związkach katolicyzmu z nazizmem. W rzeczywistości Kościół katolicki był w awangardzie walki z rasizmem i nazizmem (co dziś jest przez lewice skrzętnie ukrywane). Antyrasistowskie i antynazistowskie nauczanie Kościoła katolickiego opisał Grzegorz Kucharczyk (docent doktor habilitowany, kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) w wydanej przez wydawnictwo Fronda, pracy „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”.

Pomimo swojego krytycznego stosunku do nazizmu Kościół usiłował zagwarantować przetrwanie katolicyzmu w Niemczech rządzonych przez nazistów. W ramach tych działań w 1934 Watykan i władze niemieckie zawarły konkordat. Pomimo zawarcia umowy naziści nie przestrzegali zapisów konkordatu i prześladowali w Niemczech katolików. Spowodowało to, że w maju 1935 roku Pius XI oskarżył nazistowskie władz Niemiec o to, że dążą do zniszczenia Kościoła, dechrystianizacji Niemiec i propagują pogaństwo. W maju 1938 roku Pius XI stwierdził, że swastyka to symbol niekatolicki i wrogi chrześcijaństwu.