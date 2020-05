Korwin-Mikke zaatakowany przez lewaków. ,,Wyp...j''

Elektor 30.5.20 9:14

I tym się różni p. Janusz od drobnych smrodów pisowskich. Breżniew z Żoliborza jeździ w licznej obstawie goryli limuzyną na nasz koszt, wszystkiego się boi tchórzem podszyty szkodnik a p. Janusz spaceruje sam, bez żadnej obstawy. I jeszcze jedno. Został zaatakowany i co z tego sobie zrobił? Nic! Bo co się wielce stało? Stado idiotów szkolonych być może przez bandę Trzaskowskiego robi zadymę i tyle.

A co by zrobił taki pierwszy lepszy pisowiec typu Kaczyński, Sasin, Tarczyński i podobne komuszki? Ale by jazgotu narobili tchórze i sztywniaki jakby kije w d.... mieli!

Brawo panie Januszu!