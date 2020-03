Koronawirus:Kapłani krytykują zalecenie Komunii na rękę

Fos-Zoe 5.3.20 13:14

„Dopuściliście się odstępstwa... Z Mojej Nieustannej Ofiary uczyniliście sobie przedmiot żartów, nic nie wartą imitację, ohydę spustoszenia. Godzicie Prawdę z kłamstwem, ponosicie winę za bluźnierstwo... Moja Święta Obecność w Moim Tabernakulum przeszkadza wam, ustanowiliście więc swoje własne prawo, wypędzając Mnie z Mojego Tronu. Czy, zanim to zrobiliście, zapytaliście Mnie o pozwolenie? To są jednak znaki Czasu: wasze wielkie odstępstwo i Duch Buntu, będący Antychrystem waszych dni, ohydą ziejącą pustką.”

[Dn 11,31-32] „… wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali.”

[Mt 24,15. 21-22] „Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie”.

[…] Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”