Koronawirus: Włosi uciekają z północy kraju. ,,To jest szaleństwo!''

Koronawirus odciska swoje piętno we Włoszech. Sytuacja jest na tyle poważna, że przewodnicząca władz włoskiego regionu Kalabria Jole Santelli apelowała dziś o to, by zatrzymać „exodus” ludności z północy kraju, gdzie szerzy się wirus.

Podobne słowa padły z ust gubernatora Apulii Michele Emiliano. Zaapelował on o to, aby powstrzymać notowane od wczoraj zjawisko opuszczania regionów na Północy, szczególnie Lombardii, przez osoby pochodzące z Południa. W mediach społecznościowych apelował:

„Zwracam się do was, jakbyście byli moimi dziećmi, moimi braćmi, moimi wnukami. Zatrzymajcie się i zawróćcie, wysiądźcie na pierwszej stacji kolejowej, nie wsiadajcie do samolotów do Bari i Brindisi, zawróćcie samochodem, opuśćcie autobus na najbliższym przystanku”.