Koronawirus. Warszawa. Kierowca autobusu przerażony i boi się chodzić do pracy

Edi 4.4.20 13:51

"Wykształceni" z wielkiego miasta W-wa wybrali sobie na prezydenta osobnika z zerowymi kompetencjami do pełnienia funkcji publicznych na tak wysokim stanowisku. A kto go wybrał ? Złodzieje, którzy oszukiwali na Vat, LGBT, genderyści, ubecja, ale przede wszystkim ci, którzy w liczbie kilkuset tysięcy osób NIE POSZLI do wyborów i nie przeciwstawili się tej marnej kandydaturze. JAKI, jaki jest, każdy widzi, ale o całe Himalaje przewyższa swoimi kompetencjami tego nędznego mecenasa gender. Ale W-wa to wawa, mądra zawsze po szkodzie.