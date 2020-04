Koronawirus w Polsce. Większość popiera działania rządu

Żywy trup Diduszki pod Sejmem 8.4.20 8:56

Nie polemizujcie z "ladychapel", "PO 11 NIE BADZ OBOJETNY", "ateusz" itd.

Nie są warci tego. Mają mózgi zeżarte przez wewnetrzną frustrację i Gazetę Wyborczą.

Cóż, żydowska gazeta dla Polaków. Jątrzyć, judzić, oskarżać, szukać dziury w całym. Banda obłudników. Polskojęzyczne antypolskie Gówno-Prawda.

"Sanitarny faszyzm" - to ich tytuł sprzed 3-ch tygodni. W zasadzie za sam ten tytuł powinni być uznani za persona non grata i wywaleni z Polski.

Wtedy dopiero zaczął by się jazgot: "To jest antysemityzm". Ale przynajmniej tym samym przyznaliby się sami do swoich prawdziwych korzeni.