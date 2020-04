Koronawirus w Polsce: Kolejne dwie ofiary i kilkadziesiąt zakażeń [RAPORT]

StopKoronaPierdolcowi 1.4.20 9:39

Za miesiąc wyjdziemy z zatęchniętych domów i będziemy swoimi osłabionymi organizmami zarażać się wzajemnie wszelką zarazą, jaka fruwa w powietrzu. Obojętnie jaki mamy poziom paranoi, nikt, największy autorytet mi nie wytłumaczy, że człowiek będzie zdrowszy, od stania na deszczu przed sklepem, a uprawianie sportu w lesie, czy w parku jest śmiercionośne. PiS się w „pandemii” pogubił do poziomu śmieszności i głupoty. Obecne działania ministra zdrowia i premiera służą wyłącznie jednemu. Teraz wprowadzają groteskowe zwiększenie „dystansu społecznego” o pół metra, by za trzy tygodnie ogłosić, jak uratowali Polskę. Rozumiem, że to polityka, ale rządy, które na upokarzaniu narodu utrzymywały władzę, to już mieliśmy. PS. Choć trudno to uwierzyć , w Polsce każdego roku umiera ponad 400tys osób na wszystko inne tylko nie na koronę, a z powodu promila z promili zażynana jest cała gospodarka kraju.