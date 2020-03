Koronawirus uderza w restauracje

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 17.3.20 10:40



Dobrze im tak.

Przecież restauracje uderzają w tradycyjny, katolicki model rodziny.

Jedzenie poza domem to prosta droga do zepsucia, pijaństwa i rozpusty.

Jedzenie poza domem może nawet podważyć autorytet kulinarny żony, jak wiadomo do serca poprzez żołądek, a schabowy w knajpie może być smaczniejszy, a i towarzystwo kumpli weselsze.

Precz z restauracjami!

To pomiot szatana!!!