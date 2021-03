Koronawirus: Niepokojące dane. Czeka nas całkowity lockdown?

Wczorajsze dane na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce są bardzo niepokojące. Wskaźnik, który określa średnią dobową liczbę zakażeń z ostatniego tygodnia dla całej Polski wynosi aż 43,3 i jest najwyższy od 27 listopada.

Średnia liczba zachorowań z ostatnich 7 dni na 100 tys. mieszkańców wynosi obecnie 16 605. Analityk Michał Rogalski zwrócił uwagę na fakt, że wczoraj w Polsce odnotowano aż 77% więcej przypadków niż tydzień wcześniej. Ostatnie dane resortu to 10 896 nowych przypadków w ciągu doby.

Obecnie na terenie naszego kraju obowiązują lokalne lockdowny wprowadzone w czterech województwach, gdzie zamknięto galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele czy placówki kultury. Najgorzej wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. W tej chwili lokalne lockdowny grożą mieszkańcom województwa śląskiego czy kujawsko-pomorskiego. Możliwe jest też jednak wprowadzenie lockdownu na terenie całego kraju.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski już wcześniej zaznaczał, że wraz z rozwojem epidemii możliwa będzie konieczność zastosowania rozwiązań ogólnopolskich. Wczoraj na Twitterze poinformował też:

„Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75% w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie”.

