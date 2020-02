Koronawirus? Na Podlasiu mają antidotum

J.P🧶 27.2.20 9:29

No proszę jak portal poświęcony potrafi mocno skręcić w rejony przed którymi sam przestrzega.

Relatywizm jest dobry, sam uważam, że relatywizm to obiektywizm.

Prawdą jest, że alkohol pozytywnie działa zabijając wirusy i oto drodzy frondowicze gdy na ziemiach polskich panowała tak zwana Hiszpanka, przed wojną moja babka i ogólnie mieszkańcy kraju mieli sposób jak ustrzec dzieci przed zarazeniem.

Otóż dzieci w domu zaganiali pod stół, tam na podłodze leżała nasączona alkoholem szmatka a babcia dodatkowo alkoholem spryskiwala dzieci pod tym stołem. Szczęśliwie ten sposób okazał się skuteczny, nikt z dzieci nie zachorował.

To dość prymitywny sposób ale tak właśnie było i uważam, że warto go dziś przedstawić.