Koronawirus. Katolicy niosą pomoc

... 20.2.20 12:03

To co mówi się o korna-wirusie to tylko wycinki i pół prawdy, rzeczywistość jest zupełnie inna, bardzo silnie chroniona, tajna, to co się pisze to bzdury że zginęło tylko niecałe 2 tys. osób i ponad 70 tys. jest zarażonych, odsyłam tych co potrafią szukać informacji do innych źródeł jak te które są powszechnie publikowane, bo to są bzdury, mamy raczej do czynienia z biologiczna bronią eksterminacji...?!, dane które się podaje należy pomnożyć do potęgi N, wówczas może zbliżymy się do faktycznej liczy ofiar i zarażonych, których cały czas przybywa, dlatego wydala się z Chin dziennikarzy i innych specjalistów którzy szukają wnikliwie prawdy, to zmowa międzynarodowa, która ma zapobiec planetarnej panice...etc.