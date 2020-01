Koronawirus już w Polsce?! Kobieta trafiła do szpitala

Joanna 29.1.20 9:03

Frondo błagam nie dołączajcie do mediów siejących kolejną panikę przed kolejnym wirusem. Ile już tego było: Zika, Ebola, ptasia grypa, świńska grypa, wściekłe krowy, co roku nowy wirus. Tysiące zarażonych (jak to stwierdzono? objawy pasują do wszystkiego), tysiące zmarło (tak tylko nie na wirusa bo chorowali na serce, mieli nowotwory itp.). Już produkują szczepionki i zaraz będą zmuszać rządy do ich kupowania, przy okazji wyprzedają się apteki z leków na odporność, suplementów itd. Ludzie nie dajcie się zwariować i naciągać.