Koronawirus. Ewa Minge pomaga szpitalom i szyje bezpłatnie maseczki

Znana projektantka mody Ewa Minge postanowiła się włączyć w walkę z pandemią koronawirusa i rozpoczęła szycie maseczek dla szpitali. Co bardzo znamienne, robi to bezpłatnie.

- Od wczoraj trwa produkcja maseczek medycznych dla szpitali, które się o to do nas zgłosiły. Zdobyliśmy surowiec i dopóki nam go starczy pracujemy . ZA DARMO .