Koronawirus. Czy Włosi już mają lek?

Trzech pacjentów z Covid-19 hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Cotugno w Neapolu z powodzeniem leczono lekiem stosowanym przeciwko reumatoidalnemu zapaleniu stawów. „Lek został podany dwa dni temu”, informuje AGI dyrektor Melanoma Oncology Unit, Cancer Immunotherapy and Innovative Therapies z Pascale Institute of Naples.

„Największą poprawę stwierdzono u pacjenta w stanie bardzo poważnym, który dodatkowo był intubowany. Poprawa była tak znaczna, że - dodał lekarz - dziś rano nawet odłączyliśmy go od respiratora. Stan drugiego pacjenta także uległ poprawie, choć nie tak wyraźnej jak pierwszego”. Omawiany lek to Tocilizumab, również stosowany w leczeniu zespołu uwalniania cytochemicznego po leczeniu komórkami CAR-T.

Stąd pomysł stosowania Tocilizumabu. „Chińscy lekarze - mówi włoski lekarz - powiedzieli nam, że z powodzeniem zastosowali go u 21 pacjentów, a nawet doradzili nam, aby go użyć, zanim pacjenci znajdą się na oddziale intensywnej terapii. W Chinach lek zadziałał na pacjentów już w ciagu 24–48 godzin”. Opierając się na tych założeniach, prof. Paolo Ascierto, we współpracy z Oddziałem Onkologii Azienda dei Colli di Vincenzo Montesarchio, postanowił zastosować go po raz pierwszy u dwóch pacjentów z Covid-19 hospitalizowanych w Cotugno w Neapolu.