Koronakryzys a budżet. ,,Programy społeczne zostają''

Wczoraj Sejm uchwalił ustawę budżetową na kolejny rok. Zakłada ona skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Jak jednak zapewnia Marlena Maląg, nie ma potrzeby obawiać się o finansowanie programów społecznych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” powiedziała:

„Mam taką przyjemność zarządzać resortem, który wspiera polskie rodziny. Wszystkie programy społeczne, które zostały zapowiedziane z programem 500 Plus, ale także Dobry Start, Mama 4 Plus, program Maluch Pluch, wsparcie dla seniorów - trzynasta, czternasta emerytura, ale także Senior Plus czy nowy program Aktywni Plus, a także aktywne programy dla organizacji pozarządowych kreujących wizerunek polskich rodzin - wszystkie te programy, które zostały zaplanowane, mają swoje miejsce w budżecie”.

Dodała, że wszystkie programy społeczne zostają, bo to nie jest koszt inwestycja w rodzinę, a programy wracają do polskiej gospodarki.

Minister potwierdziła również, że w budżecie są przewidziane na czwarty kwartał wypłaty tzw. „czternastki” dla emerytów.

dam/PR1,niezalezna.pl