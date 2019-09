Kornel Morawiecki zachował się z klasą, gdy był atakowany przez KOD [WIDEO]

Ewa 30.9.19 14:15

Nic nie pokazał, wstyd mu było za syna, że przyłożył rękę do zniszczenia Polski. Wstyd mu było, że syn znęcał się nad słabszymi. Wstyd mu było, że jego praca w Solidarności poszła na marne. Polska nie podniesie się po rzadach PiS przynajmniej przez 30 lat, o ile znów nie zniknie z mapy - a póki co historia się powtarza co do joty.