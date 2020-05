Koordynator kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: Ona nie zrezygnowała, ktoś się brzydko bawi

katolicka kretynizacja polski 14.5.20 17:45

Kidawa-Błońska wydawała się strzałem w dziesiątkę - i mogłaby być, gdyby KO miała dobrych ludzi od kampanii. Zmiana kandydata nic nie da, jeśli za kampanię nie weźmie się ktoś, kto się na tym zna. Lepszego kandydata nie znajdą, a nawet jeśli by, to sam kandydat nie pociągnie kampanii. Kiedy KO wreszcie to zrozumie?